Trump’ın Erdoğan’ı neden ‘beğendiği’ anlaşıldı

Eski ABD başkanı Donald Trump’la söyleşilere dair yeni çıkacak bir sesli kitapta Trump’ın Erdoğan hakkındaki fikirleri de yer aldı: “İlişkilerim ne kadar sert ve acımasız olursa, o kadar iyi anlaşırım.”

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‘The Trump Tapes’ (Trump Kasetleri) başlıklı kitap, Washington Post’tan Bob Woodward’ın 2016’dan 2020’ye kadar Trump’la yaptığı 20 söyleşiyi içeriyor.

CNN International, 25 Ekim’de yayımlanacak kitabın bir kopyasını edindi.

Buna göre sekiz saatlik söyleşilerde Trump; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan da dahil olmak üzere ‘hayran olduğu güçlü adamlar’ hakkındaki görüşlerini paylaşıyor ve ‘odadaki en zeki kişi’ olduğuna dair inancını ortaya koyuyor.

‘Herkes onun korkunç bir adam olduğunu söylediği için bunu yapmamam gerek…’

Söyleşilerde eski başkanın, ‘nadir’ iç hesaplaşma anlarından birinde ‘sert ve acımasız’ liderlerle daha iyi ilişkiler kurduğu duyuluyor.

Trump, Ocak 2020’de verdiği bir röportajda, şunları diyor: “Erdoğan’la çok iyi anlaşıyorum. Herkes onun korkunç bir adam olduğunu söylediği için bunu yapmamam gerek ama biliyorsun benim için problem olmuyor.

Komiktir, ilişkilerim ne kadar sert ve acımasız olursa o kadar iyi anlaşırım. Bilirsin ya? Bunu bir gün bana açıkla. Ama belki de kötü bir şey değildir. (İlişki kurmada) Kolay olanlar, belki o kadar sevmediğim ya da pek anlaşamadıklarımdır.”