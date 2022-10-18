ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri: Kimyasal saç düzleştiriciler rahim kanserine yol açabilir

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) saçları düzleştiren kimyasal ürünlerle rahim kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren yeni bir bilimsel araştırma yayımladı. Araştırmada bu ürünleri daha sık kullanan siyah kadınlar arasında artan kanser vakalarına da dikkat çekildi.

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Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, kimyasal saç düzleştirme ürünleri kullanan kadınlar, bu ürünleri kullanmayan kadınlara kıyasla daha fazla rahim kanseri riski taşıyor.

Araştırmada saç boyası, ağartıcı, aydınlatıcı ve perma için kullanılan ürünlerin rahim kanseriyle ilişkisi olup olmadığına da bakıldı, hiçbir bağlantı bulunmadı.

Veriler 35-74 yaş aralığındaki 33 bin 497 ABD’li kadından toplandı. Bu kişiler 11 yıl boyunca izlendi, bu süre içinde 378 rahim kanseri vakası teşhis edildi.

Araştırmacılar, bir önceki yılda dört defadan fazla saç düzleştirme ürünü kullandığını bildiren kadınların, ürünleri kullanmayanlara kıyasla rahim kanserine yakalanma olasılığının iki katından fazla olduğunu saptadı.

Araştırma sonuçlarının yayımlandığı makalenin baş yazarı Alexandra White, “Saç düzleştirici kullanmayan kadınların yüzde 1,64’ü 70 yaşına kadar rahim kanserine yakalanırken, kullananlarda bu oran yüzde 4,05. Rahim kanseri görece az rastlanan bir kanser türü, başka bağlamları da hesaba katmak lazım. Yine de bu endişe verici bir oran” dedi.

Siyahlar arasında artıyor

Rahim kanseri, tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor. Yine de kadın üremesiyle ilgili en yaygın kanser ve 2022’de ABD’de tahminen 65.950 yeni vaka görüldü. Araştırmalar, rahim kanserinin özellikle siyahlar arasında arttığını gösteriyor.

Makalenin bir başka yazarı Che-Jung Chang, “Siyahi kadınlar saç düzleştirici veya gevşetici ürünleri daha sık kullandıkları ve diğer ırklara ve etnik kökenlere göre daha erken yaşlarda kullanmaya başladıkları için, bu bulgular onlar için daha da dikkat çekici” dedi.