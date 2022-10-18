Yavaş: Su indirimi uygulanırsa personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) zaten maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasına tepki gösterdi: “Bu indirim uygulandığı takdirde ASKİ’nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız.”

Fotoğraf: ANKA

ABB Meclisi’nde 10 Ekim’de zaten maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin yüzde 50 indirim teklifi, veto kararına rağmen yeniden kabul edilmişti.

Yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin altı TL olmasıyla elde edilecek olan 1.8 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak.

Ara vermeksizin artan enerji, personel ve arıtma maliyetleriyle ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen alınan bu karar, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geliyor.

Yavaş, suda indirim kararı nedeniyle Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ANKA’nın haberine göre 2560 sayılı Kanun Maddesi’ni okuyan ABB başkanı, “Dolayısıyla bu kadar kanun açıkken usulsüz bir şekilde önerge vermelerinin bir tek sebebi vardır: Ankara susuz kalsın, elektrik faturasını ödeyemesin. Belediyenin zayıflaması amaçlanmaktadır” dedi.

‘Elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz‘

Göreve geldiklerinden bu yana ASKİ’ye maliyet açısından elektriğin yüzde 206, mazotun yüzde 190 ve asgari ücretin yüzde 81 zamlandığını belirten Yavaş, şunları dedi:

“‘Ankara Büyükşehir Belediyesi pahalı su satıyor’ denmesi için insanın vicdanını herhangi bir yere asması gerekir. Su gelirleri daha da azalsın yüzde 50 düşsün isteniyor ama personele 2 milyar ödememiz gerekecek. Yatırım giderleri 5,5 milyar lira ve bunun içerisine Polatlı’ya getirilen su dahildir. Ayrıca elektriğe de 5 milyar lira para ödememiz gerekecek.

Elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz. Bu indirim uygulandığı takdirde ASKİ’nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız. Ayrıca vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri ödeyemeyeceğiz.”

Benzer teklifi AKP’liler reddetmişti

Önceki hafta AKP yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP’li ve İYİ Partili üyeler su tarifesinde yüzde 50 indirim için teklif vermişti. Ancak teklifin gündeme alınması AKP’li üyeler tarafından reddedilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bu durumu “AK Parti’nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı” diye yorumlamıştı.