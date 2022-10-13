Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde AKP’liler, Ankara’daki su indiriminin aynısını reddetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP ve İYİ Partili üyelerin su tarifesinde yüzde 50 indirim teklifinin reddedildiğini söyleyerek “AK Parti’nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde üç gün önce, zaten maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin yüzde 50 indirim teklifi, veto kararına rağmen yeniden kabul edilmişti.

Yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin altı TL olmasıyla elde edilecek olan 1.8 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak.

Ara vermeksizin artan enerji, personel ve arıtma maliyetleriyle ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen alınan bu karar, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geliyor.

‘Kahramanmaraş, suyu en pahalı içen illerden birisi’

ANKA’nın aktardığına göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP’li ve İYİ Partili üyeler su tarifesinde yüzde 50 indirim için teklif verdi. Ancak teklifin gündeme alınması AKP’li üyeler tarafından reddedildi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şunları dedi: “Ankara’da suya yüzde 50 indirim getiriyorlar AK Partili meclis üyeleri, Kahramanmaraş’ta suya indirime ret veriyorlar. Ankara’da su ucuz satılsın diyorlar, Kahramanmaraş’ta pahalı satılsın diyorlar. Son 12 ayda Kahramanmaraş’ta suya yüzde 105 suya zam yapıldı. Kim yaptı? AK Partili belediye yaptı. Üstelik sayaçlar değiştiriliyor, vatandaşın bilgisi, isteği, rızası yok, 500 TL’ye zorunlu olarak değiştiriliyor. Milletin cebinde üç beş kuruş para kalmış o paraya da gök dikmiş AK Partili belediye başkanlığı ve vatandaşın cebindeki parayı da sayaçlar bahanesiyle alıyor. Kahramanmaraş, Türkiye’deki su havzası en yüksek illerden biridir ama suyu en pahalı içen illerden birisidir aynı zamanda.”