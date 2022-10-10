ABB’de AKP’lilerin suya indirim önerisi kabul edildi: ‘Projelerin hepsi yarım kalacak’

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde, zaten maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin yüzde 50 indirim yapılması teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edildi.

ABB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, “Şu anda devam eden projelerin hepsi yarım kalacak. 30 yıldır yapılmayan altyapı çalışmaları yarıda kalacak” dedi.

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ABB Meclisi’nin bugünkü oturumunda halen maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin önergesiyle verilen yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edildi.

ANKA’nın aktardığına göre tıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olmasıyla elde edilecek olan 1.8 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak.

Ara vermeksizin artan enerji, personel ve arıtma maliyetleriyle ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen alınan bu karar, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geliyor.

Toplantıda konuşan ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu şunları söyledi: “Kararınızı değiştirmezseniz, biz bu konuda mahkemeye gideceğiz. Eğer mahkeme de öyle ya da böyle bu kararı onaylarsa şu anda devam eden projelerin hepsi yarım kalacak. 30 yıldır yapılmayan altyapı çalışmaları yarıda kalacak.

Polatlı’nın, Elmadağ’ın, Gölbaşı’nın devam eden 30 yıllık hasretleri yarıda kalacak. Şimdiden ilan ediyorum, kayda geçsin. Eğer kanun dışı bu ısrarınızı sürdürürseniz tüm bunların sorumlusu sizlersiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini böyle engelleyemezsiniz. Yıllarca 2,5 kat daha pahalı su satıp bugün ekonomiyi getirdiğiniz durumun acısını kamuyu zarara uğratarak çıkaramazsınız.”

İndirim kararı nedeniyle ASKİ’deki tüm müteahhitlik hizmetlerinin durdurulacağı bilgisi verildi.