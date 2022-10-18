Tutuklanan 168 yargı üyesi AİHM’e başvurmuştu: Türkiye haksız bulundu 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından görevden alınarak tutuklanan 168 yargı mensubunun başvurusunda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

Başvuru sahipleri darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. AİHM’in bugünkü hükmüyle birlikte darbe girişimi sonrası tutuklanan yargı üyelerinin başvurularıyla ilgili verdiği ihlal kararlarının sayısı 825’i geçti.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının ihlal edildiği görüşüne vardı.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre Türkiye, karar gereği başvuru sahiplerine 5’er bin avro tazminat ödeyecek.

Gerekçeli kararda, başvuru sahiplerinin ‘duruşma öncesi gözaltına alınmalarının hukuksuz olduğuna’ hükmedildi. Ayrıca başvuru sahiplerinin duruşma öncesi makul bir şüphe olmadan tutuklanmalarının insan hakları ihlali teşkil ettiği görüşüne varıldı.