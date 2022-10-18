Anket: ‘Gri bölge’deki AKP’lilerde ‘Ülke ve ekonomi iyi yönetiliyor’ diyenler arttı

MetroPOLL’ün anketine göre 2018’deki milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verip daha sonra ekonomik krizin ciddi şekilde kendini hissettirdiği dönemde ‘kararsızlar’ kümesine geçen seçmen kitlesinde ülkenin ve ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı 4 puan dolaylarında arttı.

Son beş aydaki anketlerde ‘eski’ AKP’li katılımcılar arasında ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranında 15 puanlık atışa dikkat çeken araştırmacı Özer Sencar, “Kararsızlar içindeki eski AKP’lilerin geri dönmesini sağlayan asıl faktörün bu olduğunu düşünebiliriz” dedi.

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İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de bazı çalışmalar bunun ivme kaybettiği hatta durduğunu ortaya koyuyor. ‘Biz yaptık, yine yaparız’ söylemiyle kararsızları ve partiden kopanları hedefleyen iktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı ve diğer iyileştirici hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.

Diğer yandan anket şirketleri, araştırmalarında ‘kararsız’ seçmen kitlesine de dikkat çekip bu grubun tutumunun belirleyici olacağını söyleyerek, muhalefetin adayının önemine dikkat çekiyor.

Sencar da bu bağlamda ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırmasında ekonomi ve ülke yönetimi hakkında elde edilen sonuçları Twitter’da açıkladı.

AKP’nin küskünleri döner mi?

Buna göre, 2018’deki milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy veren katılımcılar arasında ülkenin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı geçen aya göre 4,5 puan artarak yüzde 68,7’ye yükseldi. Aynı kitle arasında kötü yönetildiğini belirtenlerin oranıysa geçen aya göre 5,3 puan gerileyerek 27,3 seviyesine kadar düştü.

AKP kökenli kararsız seçmenin geri dönme eğiliminde olduğunu belirten Sancar, tabloyu şöyle yorumladı: “24 Haziran 2018’de AKP’ye oy veren seçmenlerin son bir yılda ekonomi yönetimine bakışındaki değişim. Ekonomi yönetimine güvenleri yüzde 70’lere doğru yükselmiş. Bu trend devam ederse kararsızlardaki diğer AKP kökenli seçmende de geri dönme eğilimi oluşabilir.”

Ekonomi yönetimi anketi: Beş ayda 15 puan artış

‘Ülke yönetimi’ anketinde olduğu gibi ‘ekonomi yönetimi’ anketinde de ‘kararsız AKP’liler’ açısından sonuçlar benzer. 2018’de AKP’ye oy veren katılımcılar arasında yaklaşık bir yıl öncesine kadar ekonomin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 80’i bile aşmışken, eylülde bu oran yüzde 61,9’a kadar geriledi. Bu kitle içinde ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 35,9’a çıktı.

Bu tabloda ‘gri bölge’deki AKP’liler arasında son beş ayda ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranındaki düşüşe dikkat çeken Sencar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Beş ay önce halkın yüzde 77’si ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken bu ay bu oran yüzde 62’ye düşmüş. İyi yönetildiğini düşünenler yüzde 20’yken bugün yüzde 36’ya yükselmiş. Kararsızlar içindeki eski AKP’lilerin geri dönmesini sağlayan asıl faktörün bu olduğunu düşünebiliriz.”