Yeni yönetmelikle serbest çalışan 6 bin 500 hekime ‘Muayenehaneni kapa’ deniyor

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bakanlığının ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki’ yönetmelik değişikliklerine tepkiler sürüyor. Değişikliklere göre 4 bini İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecek.

Hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamayan yönetmelik serbest çalışan hekimlere yönelik son yıllardaki ikinci büyük darbe. 2011’de dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ da kamudan hekimlerin kaçışlarını engellemek için muayenehanelerin fiziki koşullarıyla ilgili kendi sağlık kurumlarında olmayan, ağır kurallar getiren bir yönetmelik çıkarmıştı. O yönetmelik çok sayıda açılan yürütmeyi durdurma davasıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 11 yıl sonra serbest çalışan hekimlere ikinci darbe, 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan son yönetmelikle vuruldu.

Bu yönetmelik değişikliği, muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerininse ameliyat vs. işlemlerini yapmalarını zorlaştırıyor. Serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlıyor. Ayrıca hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal ediyor.

Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri ve hekimler ayrı ayrı Danıştay’a yürütmeyi durdurma davaları açtı ve açmaya da devam ediyor.

Hastaların hekim ve hastane seçme özgürlüğü engelleniyor

35 yıldır muayenehanesinde hizmet veren pediatrik ortopedi uzmanı Prof. Dr. Gazi Zorer yönetmeliğin amacını aştığını ve son derece ölçüsüz bir düzenleme olduğunu söyledi: “En önemlisi serbest çalışma hakkımıza müdahale ediliyor ve ‘fiilen’ yasaklanıyor. Muayenehanelere darbe girişimi bu. Hem mutlaka özel hastanelerle yıllık sözleşme yapmamız isteniyor hem de bunun için kısıtlamalar getiriliyor. Hastanelerde öyle bir kadro yok. Tek bir hastanede ameliyat yapmaya izin veriyor. Oysa ki bazen birkaç farkı hastanede ameliyatlarımızı yapabiliyoruz” dedi.

Yönetmeliğin hastaların hekim ve hastane seçme özgürlüğünü de ortadan kaldırdığını belirten Zorer, bunun doğrudan temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geldiğini vurguladı: “Acayip bir yönetmelik. Yasalara da uymuyor. Kazananın kim olduğuyla ilgili soru işaretleri taşıyor. Birçok özel hastane, tıp merkezi de bizim oralarda ameliyatlar yapmamızdan, hasta yatırmamızdan para kazanıyor. Son yıllarda muayene sayısı çok arttı. Yapılanı, muayenehaneleri aradan çıkarıp, hekimleri özel hastanelerde çalışmaya zorlamak olarak algılıyoruz.”

Türkiye’de sağlık turizminin geliştiğini ve çok sayıda yabancı hastanın geldiğini söyleyen Zorer, şöyle devam etti: “Yabancı hastalar çeşitli organizasyonlar aracılığıyla, işlerini iyi yapan özel hekimlere ulaşıyorlar. Özel hastanelerin bir kısmı, bunların elde ettiği gelire de göz dikti. Serbest çalışan hekimleri kısıtlayıp, ‘Gel benim hastanemde yap bu işleri’ diyor. Sağlık Bakanı da özel hastaneye sahibi olduğu için böyle bir kararın çıkması bizi çok şaşırtmıyor. Bu kadarı kabul edilebilir değil.”

6 bin 500 hekime hiçbir yerde ameliyat yapamazsın diyor!

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Cem Baykal, düzenlemenin hiçbir sektör temsilcisinin fikri alınmadan “Ben yaptım oldu” şeklindeki çıkarılmasının aslında ülkenin bir özeti olduğunu söyledi: “Sağlık Bakanlığı özel hastanelerde kaç kadro olduğunu biliyor. Her hastanenin dışarıdan, hangi branştan, kaç hekime ameliyathane verebileceğini de biliyor. Hekimlerin küçük bir kesimi yeni kurallara göre ameliyat yapabilirken diğerleri boşta kalacak. Hekimlerin sadece 500’üne ameliyathaneleri kullandırıyor. Geriye kalan 6 bin 500 hekim hukuksuzca aç bırakıyor. ‘Sen hiçbir yerde ameliyat yapamazsın’ diyor. Yönetmelik hekimlerin, özellikle cerrahi branşların – ameliyat, sünnet, doğum vb. gibi cerrahi işlemleri için özel hastaneleri kullanmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Oysa ki devlet bana muayenehane açma izni veriyorsa, mesleğimin gereği işlemleri yapacağım şartları da kanun dahilinde garanti altına almak zorunda.”

OHSAD da memnun değil: Muayenehanelerin yüzde 70’i kapanır

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) de yönetmeliğe karşı çıkıyor. Diken’e konuşan OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, düzenlemeden memnun olmadıklarını ve geri adım atılmasını beklediklerini söyledi. Hekimin varolan haklarını kısıtlayan düzenlemeyi doğru bulmadığını belirten Bahat, konuyla ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı.

Yönetmeliğin bu haliyle kalması halinde yürütmeyi durdurma davası açacaklarını belirten Bahat, “Sektördeki hastanelerin çok önemli bir kısmı dış hekimlerden (serbest çalışanlar) faydalanıyor. Muayanehaneler bizim çözüm ortaklarımız. Bakan Koca’nın kamudan ayrılan hekimlerle ilgili sıkıntısını anlıyorum. Önümüzde bir seçim var tamam ama bu kısıtlamalarla muayenehanelerin yüzde 70’i üç ay sonra ya kapanır ya da merdiven altına iner” dedi.

‘Serbesti sağlık turizminde katma değer yaratılıyor’

Derneğin yazılı açıklamadaysa değişikliğin yeniden değerlendirilmesi ve kaybı yol açmayacak şekilde düzenlenmesini istendi: “Ülkemiz çok unsurlu bir sağlık sistemine sahiptir. Sağlık hizmetinin ana çekirdeği hekimlik bilgisi ve uygulamasıdır. Hekimlerimizin mesleklerini nasıl icra edeceklerini düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler mevcuttur. Bu düzenlemeler hekimlere mesleklerini serbest icra etme hakkı da tanımıştır. Bu serbesti özel hastanelerle bir sinerji oluşturmuş özellikle sağlık turizmi alanında yüksek katma değer yaratmıştır. Kamu hastanelerinde hizmet akışında aksamalara engel olmaya matuf yapıldığı değerlendirilen Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişiklik, mesleğini serbest icra eden hekimlerimizin sistem dışında kalmasına ve özel hastanelerle birlikte ortaya konulan sinerjinin olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Yönetmelik değişikliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilerek bir kayba yol açmasına engel olacak şekilde düzenleneceğine yönelik ümidimiz tamdır.”

‘Hekimler büyük sağlık sermayesi kıskacına alınmak isteniyor’

Bugün illerdeki tabip odaları eş zamanlı toplantılarında yönetmeliğin iptal edilmesini istedi. İstanbul Tabip Odası çağrısını Sağlık İl Müdürlüğü önünde yaptı. Oda Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Son zamanlarda hekimler gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına uğramaları gerekse kamudaki çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest çalışmaya yöneliyor. Son değişiklikle hekimler, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak isteniyor. Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanamadı.”

Mersin Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Nasır Nesanır da şunladı dedi: “Bu yönetmelik değişikliği muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerininse ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir.”

Yönetmelikle hasta verileri de alenileştiriliyor

Aslında 1219 sayılı yasa hekimlerin serbest çalışmasını güvence altına alıyor. Yasaya göre, mesleğini serbest icra eden hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilirler.

Yapılan yönetmelik değişikliklerine göre:

* Muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecek.

* Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak yüzde 15’i kadar hekim ( misafir/dış doktor) ile sözleşme imzalanması mümkün olacak.

* Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabilecektir.

* Yapılan düzenlemelerle ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Bununla hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor.