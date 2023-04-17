Akşam Postası / 17 Nisan 2023

Demirtaş, seçim pusulasını baştan düzenledi

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘matematik açısından’ cumhurbaşkanlığı oy pusulasını baştan düzenledi. Pusulada Kemal Kılıçdaroğlu hariç diğer bütün seçeneklerde Tayyip Erdoğan yer alıyor.

Babacan maziyi anlattı: Mehmet Şimşek yıllarca Erdoğan’dan randevu alamamış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şimdilerde adı ekonomi koordinatörlüğü için anılan eski bakan Mehmet Şimşek’in yıllarca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu alamadığını söyledi.

‘Camide bira içtiler’ senaryosunu Egemen Bağış yazmış

Gezi eylemlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Camide bira içtiler” iddiasını çürüten imam Fuat Yıldırım, o süreçte yaşananları anlattı.

YSK seçmen sayısıyla ilgili bilgileri paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayısıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Seçime 27 gün kala gazı verdiler: 30 saate karaya ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin “Dün geceyarısı iletim hattına verildi, 30 saatte karaya ulaşacak” dedi.

Ekonomist Ash’in yatırım hesabı, Kılıçdaroğlu’nu doğruladı

Britanyalı ekonomist Timothy Ash, iktidarın değişmesi sonrası doğru para politikasıyla Türkiye’nin yılda 50 milyar dolar yatırım çekebileceğini söyledi.

Şimşek’i beklerken: Kurtulmuş’a göre neoliberal tezler çöktü

İktidar, seçimler ve sonrası için piyasaların tanıdığı bir isim olan Mehmet Şimşek’i ikna etmeye çalışırken, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ”Neoliberal tezler çöktü” dedi.

Sinan Oğan soğana mani düzdü

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.

Hükümet kamu işçilerine zam teklifini yüzde 40’a yükseltti: Taban 12 bin lira

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerine hükümetin ilk altı ay için yüzde 40’a, taban aylık teklifini de 12 bin liraya çektiğini duyurdu.

Google arama motoru ilk kez büyük bir darbe alabilir

Samsung, elektronik cihazlarında arama motoru olarak Google yerine Microsoft’un geliştirdiği Bing’i kullanabilir.