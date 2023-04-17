Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sinan Oğan soğana mani düzdü

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.

Fotoğraf: AA

Soğan, 30 TL’yi geçmesiyle gündemde. Siyasi liderler de konuşmalarında soğan fiyatı üzerinden yoksulluk ve hayat pahalılığı anlatısı yapıyor.


Bu söylemlere Sinan Oğan da katıldı.

Oğan Twitter’da “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.

Oğan’ın kullandığı tasarımın sahibi Mahir Akkoyun’sa Oğan’ın tweet’ini alıntılayarak “Güzel kafiye ancak bu görseli tasarlayan kişi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum” dedi.

Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

SON HABERLER

Duygu Asena Roman Ödülü Arlin Çiçekçi’ye

Feminist hareketin kült ismi Duygu Asena’nın anısına verilen ‘Duygu Asena Roman Ödülü’ bu yıl ‘Servi Nine ve Üç Güzeller’ adlı romanıyla Arlin Çiçekçi’nin oldu.

Sinan Oğan soğana mani düzdü

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.