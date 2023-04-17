Sinan Oğan soğana mani düzdü

Yine de muhalefetin bütün aktörlerinin bu görselleri kullanıyor olması güzel. Başka meseleler üzerinden insanları 'terörist', 'hain' olarak nitelemeyi bir kenara bırakıp gerçekten ne söylediklerine, neyi savunduklarına odaklanabilirsiniz. Böyle bir seçenek de var.