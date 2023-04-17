Sinan Oğan soğana mani düzdü

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.
Soğan, 30 TL’yi geçmesiyle gündemde. Siyasi liderler de konuşmalarında soğan fiyatı üzerinden yoksulluk ve hayat pahalılığı anlatısı yapıyor.
Bu söylemlere Sinan Oğan da katıldı.
Oğan Twitter’da “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.
Oğan’ın kullandığı tasarımın sahibi Mahir Akkoyun’sa Oğan’ın tweet’ini alıntılayarak “Güzel kafiye ancak bu görseli tasarlayan kişi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum” dedi.