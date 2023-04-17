HDP: Bizim açımızdan çekilme konusu tartışmaya kapalı

ALTAN SANCAR

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın emek ve özgürlük ittifakına kritik seçim bölgeleri için taktik önerisinde ‘çekilme’ anlamına gelecek adımlar HDP’ye göre ‘tartışmaya kapalı’.

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HDP, kapatılma olasılığına karşılık, seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında katılıyor.

Selahattin Demirtaş, bugün Diken’de yayınlanan yazısında emek ve özgürlük ittifakının iki bileşeni TİP ve Yeşil Sol’a, en yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek amacıyla bazı iller için taktik önermişti. Demirtaş, illere örnek de vererek şunları kaydetmişti: “Halen zaman varken bazı kritik seçim bölgelerinde partilerimiz birbirlerinin lehine adaylarını geri çekecek taktik bir beceri gösterebilmeli ve bu kırgınlıkları da giderecek yoldaşça tutum alabilmeliler. Mesela Ankara, Antalya, Hatay, İzmir gibi yerlerde, bu şehirlerin bazı bölgelerinde yeni taktikler için geç değil.”

Demirtaş’ın önerisini Diken’e değerlendiren TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, “Biz müttefiklerimize hiçbir yer için ‘Çekilin’ çağrısı yapmadık. Aksine biz pek çok yerde çekildik. Ama kazanabileceğimiz bölgelere ilişkin dostlarımız bir tasarrufta bulunursa elbette memnun oluruz. Mutlaka Yeşil Sol Parti’den dostlarımız da değerlendirme yapıyordur” demişti.

Demirtaş’ın önerisi ve Ergün’ün yanıtını sorduğumuz HDP kaynaklarına göre Yeşil Sol Parti’nin herhangi bir seçim bölgesinde ‘çekilme’ anlamına gelecek bir adım atması mümkün görünmüyor.

TİP ve HDP’nin çeşitli formüller üzerinde görüştüklerini ve mevcut sonuçların ortaya çıktığını belirten HDP’li bir yönetici, “Bizim açımızdan çekilme konusu tartışmaya kapalıdır. Aday gösterdiğimiz tüm illerde adaylarımız yerinde” dedi.

Aynı yönetici daha fazla milletvekili elde edilmesi için çekilme dışında formüller geliştirilmesine açık olduklarını vurguladı.

HDP’li isim, TİP’in Ankara 1’inci bölgede aday göstermesi üzerinden yürüyen tartışmaya ilişkin olarak da şunları söyledi: “Arkadaşlarımız çalışıyorlar, kimsenin zararlı çıkmayacağı bir formül bulunacak. TİP’in burada aday göstermesi yasal zorunluluktan kaynaklanıyor. Arkadaşlarımız mümkün ise adayları çekeceklerini, değil ise de seçim çalışması yapmama üzerine formüle edeceklerini ilettiler.”