Hükümet kamu işçilerine zam teklifini yüzde 40’a yükseltti: Taban 12 bin lira

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerine hükümetin ilk altı ay için yüzde 40’a, taban aylık teklifini de 12 bin liraya çektiğini duyurdu.

Kamu işçileri için yeni zam teklifi. (AA)

Atalay, 13 Nisan’da yaptığı açıklamada hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk altı aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifininse 11 bin 500 lira olduğunu söylemişti.

Atalay bugün Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yaptığı görüşmelerin ardından teklifin artırıldığını söyledi.

Buna göre hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi ilk altı ay için yüzde 40 zam. Taban aylık teklifiyse 12 bin liraya çekildi.