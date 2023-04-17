Kılıçdaroğlu iş insanlarını kapalı toplantılarda sakinleştirmiş

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ çıkışları nedeniyle kaygılanan sermaye sahipleriyle kapalı toplantılarda buluşup “Çıkışım siz namuslu iş insanlarıyla ilgili değil” diyor.

Fotoğraf: CHP (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın sermaye gruplarını hedef almayı sürdürüyor. CHP liderinin Hazine’den ‘yandaş’ sermaye gruplarına aktarıldığını söylediği 418 milyar dolara dair ayrıntılı bir rapor hazırlattığı da biliniyor. Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde bu paranın Hazine’ye döneceğini ve ‘haksız kazançın’ kamuya aktarılacağını vurguluyor.

CHP liderinin bu çıkışlarının etkileri ziyaret ettiği kentlerde sermaye gruplarıyla bir araya geldiği kapalı toplantılarda da hissediliyor. Ziyaretlerinin sonunda iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP ve millet ittifakının hedeflerini anlatarak, iş insanlarından gelen soruları cevaplıyor.

‘Bize de mi sıra gelecek?’

Toplantılarda Kılıçdaroğlu’na toplantılarda en çok sermayeye yönelik çıkışları soruluyor. Çok sayıda iş insanı Kılıçdaroğlu’na “İş dünyası ‘Acaba kazanırlarsa bize de mi sıra gelecek?’ diye kaygılanıyor” diyerek çıkışını detaylandırmasını istiyor.

Kılıçdaroğlu’ysa çıkışının ‘sermaye düşmanlığı’ olarak algılanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Toplantılarda yer alan üst düzey bir CHP yetkilisinin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu endişeleri gidermek adına hukuka işaret ediyor. Sermaye sahiplerine sık sık “Kurdukları düzen sizin de zararınıza” diyen Kılıçdaroğlu’nun son toplantıda şunları söylediğini aktardı:

‘El koyacağız demiyoruz’

“Sermeye düşmanı değiliz, aksine yatırım yapanların desteklenmesine inanıyorum. Ancak bunlar öyle bir düzen kurdular ki siz girdiğiniz ihalelerden hangisini kazanabiliyorsunuz? Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Kurdukları düzen sizin de zararınıza. Bizim itirazımız sizin önünüzün kesilmesine, devletin parasının haksız biçimde yandaşa gitmesine. Biz gelince ‘El koyacağız’ demiyoruz. Hukuk işleyecek, yargı dosyaları alacak ve gerekeni onlar yapacak. Bu düzeni değiştirdiğimizde sizin gibi namuslu yatırımcıların da önü açılacak. Bunun için sizin gibi insanlar bundan korkmamalı, aksine bunu desteklemeli.”

CHP’li yetkili Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar yatırım hedefini de toplantılarda ayrıntılarıyla anlattığını vurgulayarak, sermaye gruplarının endişelerinin hafifletildiğini söyledi.