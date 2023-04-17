Bahçeli’den ‘Kadir Gecesi’ hesabı: Bu tesadüf müdür?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’daki seçim bölgeleri ve toplam milletvekili sayısını Kadir Gecesi’yle ‘birleştirdi.’

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MHP İstanbul başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bahçeli, “Ben hesap adamıyım” diyerek ilginç bir hesaba daha imza attı: “Üç bölge var İstanbul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. Dokuz artı sekiz: 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?”

Bahçeli 2009’da da MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde yine bir hesapla söylem çıkarmıştı: “2009’u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. 2’nin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil kaldı 2. Toplayın ne yapar: 11. 2009’un içindeki içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yıl dönümü…”

MHP lideri Şubat 2022’de partisinin grup toplantısında elinde 6 yazan bir tabela çıkartıp ters çevirmişti. ‘Meselenin bakmak değil, görmek’ olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bizim 6’ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9’a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir” demişti.