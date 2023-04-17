Bahçeli’den ‘Kadir Gecesi’ hesabı: Bu tesadüf müdür?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’daki seçim bölgeleri ve toplam milletvekili sayısını Kadir Gecesi’yle ‘birleştirdi.’
MHP İstanbul başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bahçeli, “Ben hesap adamıyım” diyerek ilginç bir hesaba daha imza attı: “Üç bölge var İstanbul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. Dokuz artı sekiz: 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?”
Bahçeli 2009’da da MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde yine bir hesapla söylem çıkarmıştı: “2009’u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. 2’nin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil kaldı 2. Toplayın ne yapar: 11. 2009’un içindeki içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yıl dönümü…”
MHP lideri Şubat 2022’de partisinin grup toplantısında elinde 6 yazan bir tabela çıkartıp ters çevirmişti. ‘Meselenin bakmak değil, görmek’ olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bizim 6’ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9’a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir” demişti.