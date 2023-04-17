Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den ‘Kadir Gecesi’ hesabı: Bu tesadüf müdür?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’daki seçim bölgeleri ve toplam milletvekili sayısını Kadir Gecesi’yle ‘birleştirdi.’

Görsel: Youtube

MHP İstanbul başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bahçeli, “Ben hesap adamıyım” diyerek ilginç bir hesaba daha imza attı: “Üç bölge var İstanbul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. Dokuz artı sekiz: 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?”


Bahçeli 2009’da da MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde yine bir hesapla söylem çıkarmıştı: “2009’u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. 2’nin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil kaldı 2. Toplayın ne yapar: 11. 2009’un içindeki içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yıl dönümü…”

MHP lideri Şubat 2022’de partisinin grup toplantısında elinde 6 yazan bir tabela çıkartıp ters çevirmişti. ‘Meselenin bakmak değil, görmek’ olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bizim 6’ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9’a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir” demişti.

SON HABERLER

TİP ne yapıyor?

TİP kumar oynuyor. Elinde ne sinek ikilisi ne kare as var. Fena olmayan bir döper var. Kazanabilir, ama masadaki biri üçlü çıkarırsa kaybeder.

HDP: Bizim açımızdan çekilme konusu tartışmaya kapalı

HDP’li kaynaklar, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın kritik seçim bölgeleri için taktik önerisinde ‘çekilme’ anlamına gelecek adımların partileri açısından ‘tartışmaya kapalı’ olduğunu söyledi.

Sağlıkta şiddete karşı mücadele gününde hekimler: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!

Gaziantep’te 17 Nisan 2012’de hasta yakını tarafından görevi başındayken öldürülen Dr. Ersin Arslan, ölüm yıldönümde sağlık çalışanları tarafından anıldı. Yaşamak ve yaşatmak isteyen sağlık çalışanları, “Sağlık sistemi böyle devam ettikçe, toplumsal şiddetin önüne geçilmedikçe sağlık kurumlarında da şiddetin sona ermeyecek” diyor.