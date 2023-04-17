Babacan maziyi anlattı: Mehmet Şimşek yıllarca Erdoğan’dan randevu alamamış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şimdilerde adı ekonomi koordinatörlüğü için anılan eski bakan Mehmet Şimşek’in yıllarca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu alamadığını söyledi.

Mehmet Şimşek. (AA)

Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.

‘Kılıçdaroğlu kötümser‘

Cumhurbaşkanı adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki ‘300 milyar dolar’ tartışmasını yorumlayan Babacan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun tahmini emniyetli. 10 yılda 300 değil, 500 milyar dolar gelir. Sayın Erdoğan, Ali Babacan ve ekibinin bulduğu kaynaklarla yapılan projelerle hava atıyor. Kaynağı bulacak olan bizleriz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun 10 yılda 300 milyar dolar yatırım hedefini ‘kötümser’ bulan Babacan, hedeflerinin 500 milyar dolar olduğunu söyledi: “Kılıçdaroğlu, ‘10 yılda 300 milyar dolar yatırım olacak’ diyor. Bu, kötümser, en emniyetli taraftan yapılmış bir tahmin. 10 yılda 300 değil, 500 milyar dolar da rahat gelir Türkiye’ye.”

‘128 değil 250 milyar dolar’

DEVA lideri, kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen Merkez Bankası satışlarının 250 milyar doları aştığını da ekledi.

‘Varlık Fonu’nu derhal kapatacağız‘

Başkanlığını Erdoğan’ın yaptığı Varlık Fonu’nu kapatacaklarını dile getiren Babacan, “Varlık Fonu’nu derhal kapatacağız. Konut Finansmanı Kurumu (KFK) kuracağız. KFK, Türkiye’deki bütün konut piyasasının finansmanı için yepyeni bir sistemdir. Gelişmiş ekonomilerde olan ama Türkiye’de henüz olmayan bir sistemdir. Konut piyasasının finansmanı için sürekli uygun kaynaklı kredi bulmanın formülü budur. Akılcı olmak, doğru işler yapmak gerekiyor” dedi.

Şimşek randevusuz kalmış

Eski Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in Erdoğan’dan uzun süre randevu alamadığını iddia eden Babacan şunları söyledi:

“Şimşek’in bakanlık dönemini hatırlayalım. Özellikle ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. İstediklerini yapamadı. Bakanlık döneminde sayın Erdoğan’dan randevu istedi, aylarca görüşemedi. Erdoğan o kadar panik ki benim yıllar önce Londra’da tanıştırdığım, bizim ekibimize kattığım Şimşek’ten medet ummaya başladı. O kadar panikte. Bir zamanlar sistemden uzaklaştırdı, meydanlarda yuhalattı. Sistemdeki son arkadaşımız da ayrılınca ülkenin geldiği durumu görüyoruz.”

Şimşek’in reddi

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazıldı.

Şimşek de 20 Mart’ta Erdoğan’ın daveti üzerine AKP genel merkezini ziyaret etti. AKP cephesi, görüşmeyle ilgili Şimşek’in aktif siyaseti düşünmediğini ama katkı vermeye hazır olduğunu aktardı. Şimşek de sonrasında ‘işlerini’ gerekçe gösterdi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’sa, 4 Nisan tarihli yazısında Şimşek’le Erdoğan’ın ikinci defa görüştüğünü yazdı. Fırat, Şimşek’in kabinede yer almayacağını ama ‘yeni ekonomik program’ın yazımında önemli bir rol alacağını belirtti.