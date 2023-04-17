‘Camide bira içtiler’ senaryosunu Egemen Bağış yazmış

Gezi eylemlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Camide bira içtiler” iddiasını çürüten imam Fuat Yıldırım, o süreçte yaşananları anlattı.

Yıldırım’ın anlattığına göre şimdi Prag büyükelçiliğini yürüten o dönemin bakanı Egemen Bağış, bilerek yalan açıklama yapmış ve Erdoğan’ın bundan hoşlandığını söylemiş.

Egenen Bağış, Meclis’te AKP’lilerin oyuyla aklanmıştı. (Arşiv)

Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde bira içildiğini öne sürmüştü. Caminin müezzini Yıldırım ise “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek Erdoğan’ı yalanlamıştı.

Yıldırım, daha sonra İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı köyüne tayin edilmişti.

Şu an CHP’den milletvekili adayı Yıldırım, Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu.

O süreçte silahla tehdit edildiğini ve şiddete maruz kaldığını belirten Yıldırım, dönemin devlet bakanı Egemen Bağış’ın ‘oyun’unu da anlattı.

‘Egemen bey senaryo yazmış’

*Camiye AKP milletvekili Süleyman Gündüz ve Egemen Bağış geldi. Bağış, “Bilgilendirir misiniz” dedi. Ayaküstü bilgilendirdik.

*Ertesi gün Haliç Kongre Merkezi önünde Egemen bey, “Fuat hocayla görüştük. ‘İçki içilmedi’ dedi. Basın Konseyi’nden tehdit etmişler” dedi. Egemen bey senaryo yazmış. Ben “İçki içilip içilmediğini bilmiyorum, görmedim, kameralarda çıkacak” dedim.

*Tabii Erdoğan, Afrika gezisinden geri döndü. Birkaç gün sonra 1 milyonluk mitingde “Gideceksiniz caminin hocasını tehdit edeceksiniz, yalan yanlış haber yazacaksınız” dedi. Eyvah! İş koptu. Tamamen cumhurbaşkanı aldatıldı.

*Aradan 10-15 gün geçti. Egemen bey camiye geldi. Kucaklamak istedi beni. Dedim ki “Ben size doğruları anlatırken siz çarpıttınız olayı, yanılttınız adamı ve bizi tehlikeye soktunuz.” Söylemek mecburiyetindeyim. Eğilip kulağıma “Hocam beyefendi böyle şeylerden hoşlanır” cümlesini kullandı, cumhurbaşkanımız için.