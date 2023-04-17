Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’ kazanmayacak, üreten kazanacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘ülkeden kaçırılan 418 milyar dolar’ı geri getireceğini ifade yineleyerek, “‘Beşli çete’ kazanmayacak, çiftçi kazanacak. beşli çete kazanmayacak, esnaf kazanacak” dedi.

Görsel: Twitter

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İBB’nin Çatalca’da düzenlediği sığır süt yemi ve mazot dağıtımı programına katıldı. ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Baharı beraber, birlikte getireceğiz. Göreceksiniz, güzel Türkiye’yi göreceksiniz. Güzel Türkiye’de hep birlikte yaşayacağız. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Sözüm söz. Size gerçekten de mutlu bir yaşam vaat ediyorum. Huzurlu bir yaşam vaat ediyorum.

*Sevgili anneler; evlatlarınızı okula gönderirken beslenme çantası uygulamasına artık son. Çünkü evlatlarımız, okulda arkadaşları ile beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok evine dönecek. Böylece hiçbir anne, “Acaba beslenme çantasına bugün ne koyayım” diye düşünmeyecek. Evlatlar, hepimizin evladı. En iyi beslenmeyi hak ediyorlar. 20 yıldır yapamadılar. Allah nasip eder, göreceksiniz, ilköğretim döneminde yapacağız. Bütün Türkiye duyacak. Bütün dünya duyacak.

*Esnaf kardeşlerimiz var etrafta. Esnafın pandemi dönemindeki aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçinin aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. Onların huzur içinde hizmet vermelerini ve kazanmalarını sağlayacağız.

*‘Beşli çete’ kazanmayacak, çiftçi kazanacak. ‘Beşli çete’ kazanmayacak, esnaf kazanacak. Esnaf için, çiftçi için, üreten için çalışacağız. Bazen diyorlar ki “Efendim beşli çetelerden bu parayı nasıl alacaksın?’. Adalet içinde, söke söke alacağım. Hiç endişe etmeyin. Söke söke alacağım. Her kuruşu alacağım.

*Götürdüler ya dışarıya 418 milyar doları. Sanıyorlar, “Götürdük ve bunu kimse alamaz.” Alacağım, alacağım. Bay Kemal, onların tamamını alacak. Tamamını alacağım. Onların gece yatmadığını, kabuslar gördüklerini de biliyorum. Ama kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenleri asla ve asla affetmeyeceğim.