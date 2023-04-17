Şimşek’i beklerken: Kurtulmuş’a göre neoliberal tezler çöktü

İktidar, seçimler ve sonrası için piyasaların tanıdığı bir isim olan Mehmet Şimşek’i ikna etmeye çalışırken, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ”Neoliberal tezler çöktü” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu yeni model nedeniyle ekonomide kriz derinleşti. Uzmanların mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Şimşek’e teklif

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Şimşek de 20 Mart’ta Erdoğan’ın daveti üzerine AKP genel merkezini ziyaret etti. AKP cephesi, görüşmeyle ilgili Şimşek’in aktif siyaseti düşünmediğini ama katkı vermeye hazır olduğunu aktardı.

Son olarak Erdoğan seçimler öncesinde partisinin ekonomi politikaları konusunda Mehmet Şimşek koordinasyonunda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Şimşek’in dönüş için oyunu, AKP’nin günlük politikalarının aksine piyasa kurallarıyla oynamak istediği biliniyor.

İktidar, Şimşek’i henüz ikna edemezken ekonomi politikalarına dair de çelişkili mesajlar vermeye devam ediyor.

‘Neoliberal pembe dünya’

Ekonomi gazetesine konuşan Kurtulmuş, Şimşek’in görüşlerine ters bir şekilde ‘neoliberal pembe dünya’nın yıkıldığını ilan etti: ”Dünyada tamamen her şeyin pazar ekonomisi şartları içinde gerçekleştiği ve büyük ekonomiler dediğimiz Avrupa, ABD gibi ekonomilerin tıkır tıkır işlediği, dünyanın da neredeyse tek bir pazarmış gibi ekonomik kurallar içerisinde yöneltildiği bir devir artık çok geride kaldı. Neoliberal tezler çöktü.

Zaten yaşanan sıkıntıların önemli bir nedeni de budur. Dünyada neoliberal sistemin yerine konulacak yeni bir sistemi özellikle batı ülkeleri ikame edemediler. Kapitalizm sadece varlığı paylaşmaya dönük bir sistemdir; yokluğu nasıl paylaşacağını bilemez. Dünyada yaşanan krizin temel meselesi bir paradigma iflasıdır. Bu paradigmanın yerine yeni bir paradigmayı sadece biz değil batılılar da arıyor.”

Diğer yandan Kurtulmuş, piyasaya ‘bağlılık’ da bildirdi: ”Türkiye serbest pazar ekonomisi koşulları altında büyümesini sürdürecek.”