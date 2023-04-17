Seçime 27 gün kala gazı verdiler: 30 saate karaya ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin “Dün geceyarısı iletim hattına verildi, 30 saatte karaya ulaşacak” dedi.

Erdoğan doğalgaz müjdesi vermişti. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu iddia etmişti. Daha önce de benzer açıklamalar yapıldığını hatırlatan uzmanlar, iddianın seçime yönelik bir hamle olduğunu düşünüyor. Seçimlere 27 gün kala, ‘müjde’yi Bakan Dönmez yineledi ve saat verdi.

TRT’nin aktardığına göre Dönmez, gazın yarısının dün gece iletim hattına verildiğini, 30 saatte karaya ulaşacağını söyledi.