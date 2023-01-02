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Yaramazlara biraz batar!

Bir ‘müjde’ de Bakan Dönmez’den: Bulgaristan’a doğalgaz satacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, Türkiye’nin Bulgaristan’a doğalgaz satacağını söyledi.

Bakan Dönmez ‘doğalgaz müjdesi’ verdi. (Görsel: TVNET)

Türkiye, doğalgazı başta Rusya olmak üzere büyük oranda ithal ediyor. Seçimler yaklaşırken iktidar kanadından doğalgaz ve petrol kaynaklarının bulunduğuna ilişkin ‘müjdeler’ gelmeye başladı. Muhalefet, bu tür açıklamaların seçime yönelik hamleler olduğunu söylüyor.


Bakan Dönmez de TVNET’te katıldığı canlı yayında Türkiye’nin Bulgaristan’a doğalgaz satacağını, Bulgar gaz ile BOTAŞ arasındaki sözleşmenin yarın imzalanacağını açıkladı:

“BOTAŞ en son Umman’da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak. Biz geçen sene 15 ülkeye gitmişiz. Bulgaristan’a seyahatimiz var. Orada da Bulgargaz şirketiyle BOTAŞ arasında anlaşma yapılacak

Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşifle daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız. Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil.”

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