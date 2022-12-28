Bahçeli, Erdoğan’ın ‘müjdesi’ne inanmayanlara kızdı: Doğalgazları kesilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘doğalgaz keşfi’ne inanmayanları hedef aldı: “Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi lazımdır.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu iddia etmişti. Daha önce de benzer açıklamalar yapıldığını hatırlatan çoğu sayıda kişi, iddianın seçime yönelik bir hamle olduğuna dikkat çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da daha önceki benzer açıklamaları sıralayarak, şunları demişti: “Seçim arifesi yine doğal gaz müjdesi. Erdoğan yine doğal gaz müjdesi verdi. Nasıl bir doğal gazmış bu? Bu doğal gazı bulup bulup da ne yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz. 18 yıl oldu. 18 yıldır her seçim dönemi, aynı şekilde doğal gaz müjdesi veriliyor.”

Twitter hesabından eleştirilere tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır. Ancak yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye’nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir.

Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır. Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır. Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?”