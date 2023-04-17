Erdoğan: İstanbul’u nasıl aldık hatırlayın, su var mıydı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı öncesinde ‘kentte su olmadığını’ iddia etti.

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Eİstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm törenine katılan Erdoğan‘ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*(Kılıçdaroğlu’na) Her şeyi bedava verme, Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, IMF reçetelerine teslim olma gibi gerçek dünya ile ilgisi olmayan, sayısız abuk sabuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. Düşünebiliyor musunuz? 300 milyar dolar İngiltere’den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle filan da görüştü, anlaştı. Onlar ona havada, karada sözler verdiler. O da o sözleri aynen geldi buraya aktarıyor.

*Bu zavallı ne yazık ki, hayatında bir SSK var ki SSK’yı bu batıran değil mi? Rahmetli Savaş Ay, hayatta olsaydın da tekrar bunları şöyle bütün millete bir gösterseydin.

*Fikirtepe’de yaşanan değişim 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye yeterlidir. İstanbul’un en sorunlu bölgesini aldık en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye’yi de 21 yıl önce Fikirtepe’nin eski hali gibi aldık. 94 yılında İstanbul‘u nasıl aldık hatırlayın. Çöp, çukur, çamur… Sonra buraları biz temizlemedik mi? Su var mıydı su?