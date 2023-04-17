Ekonomist Ash’in yatırım hesabı, Kılıçdaroğlu’nu doğruladı

Britanyalı ekonomist Timothy Ash, iktidarın değişmesi sonrası doğru para politikasıyla Türkiye’nin yılda 50 milyar dolar yatırım çekebileceğini söyledi.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iki ay önce yaptığı yurt dışı görüşmeleri sonrası 300 milyar dolarlık yabancı yatırımın beş yıl içinde ülkeye geleceğini söylemişti.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Son senelerde AKP’nin politikaları nedeniyle çıkış yapan yabancı yatırımcının, seçim sonrası yeni iktidar ve ekonomide ‘normalleşmeyle’ birlikle geri dönebileceği belirtiliyor.

Her sene 50 milyar dolar

DW Türkçe’den Gülsen Solaker’e konuşan Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Ash’e göre de ortodoks para politikalarına geri dönülmesi durumunda önemli portföy girişleri görülecek: “Geçmişte 140 milyar dolar gibi bir zirveye ulaşıldığı ve şimdi 20 milyar dolara kadar düşüldüğünü hesap edersek; bence beş yıllık bir süre içinde 120 milyar dolara geri dönülebilir. Bu da yıllık bazda 20 milyar dolarlık portföy girişi demek oluyor.”

Doğrudan yabancı yatırımlarda zirve noktasının 2007’deki 28 milyar dolar seviyesi olduğunu hatırlatan Ash, “Son birkaç yıldır bu yatırımlar 5-6 milyar civarında. Yabancı yatırımlarda yıllık 20 milyar dolara çok kolay bir şekilde geri dönmenin mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ash, buna ek olarak uzun vadeli yabancı borçlanmada da net 20 milyar dolarlık giriş görmenin mümkün olduğunu söyledi: “Tüm bu kalemleri bir araya getirdiğimizde, yılda 50 milyar dolarlık yeni giriş görmenin mümkün olduğunu düşünüyorum.”

Şartlar belli

Britanyalı ekonomiste göre böyle bir durumun oluşmasının şartlarıysa şöyle: “Ortodoks para politikaları, bağımsız merkez bankası, ekonomi takımında meritokrasi (liyakat), hukukun üstünlüğünün geri dönüşü ve ekonomi politikalarında kontrol ve denge sistemi.”

Kılıçdaroğlu, ‘300 milyar dolar getireceğim’ demişti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iki ay önce yaptığı yurt dışı görüşmeleri sonrası 300 milyar dolarlık yabancı yatırımın beş yıl içinde ülkeye geleceğini söylemişti.