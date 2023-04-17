Demirtaş, seçim pusulasını baştan düzenledi

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘matematik açısından’ cumhurbaşkanlığı oy pusulasını baştan düzenledi. Pusulada Kemal Kılıçdaroğlu hariç diğer bütün seçeneklerde Tayyip Erdoğan yer alıyor.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, BBC Türkçe’ye verdiği söyleşide bugünkü seçim matematiğinde Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye oy vermekle, Erdoğan’a oy vermek arasında bir fark olmadığını söyleyerek “Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan’la bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler” demişti.

Eski HDP lideri, daha sonra Twitter’dan bunu bir de oy pusulasıyla gösterdi: “Matematik açısından cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende. #YeşilSolParti @YesillerSol”