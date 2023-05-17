Akşam Postası / 17 Mayıs 2023

Millet ittifakı ikinci tur için toplandı

Millet ittifakı liderleri, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’ndan Hizbullah ve mülteci vurgulu video

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı son videoda göçmen ve Hizbullahçılar üzerinden iktidarı eleştirdi.

Yener: Sosyal medyadaki tutanakların YSK’yla ilgisi yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada paylaşılan tutanaklar hakkında, “YSK’yla ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli” dedi.

Türkiye’nin iflas riski priminde artış sürüyor

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 675 baz puanla Ekim 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Çok okunan Bankaların döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı

Alman polisi, Sabah’ın Avrupa ofisini bastı: İki gözaltı

Alman polisinin, iktidara yakın Sabah gazetesinin Avrupa merkezinin bulunduğu Almanya’nın Frankfurt kentindeki ofisine baskın düzenlediği, temsilci İsmail Erel ve haber müdürü Cemil Albay’ı gözaltına aldığı bildirildi.

İmamoğlu, Erdoğan’ın ‘terörist’ sözlerine çıkıştı: Haddin değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ söylemine çıkıştı: “Bırak milletin inancını, dinini, imanını. Bu senin işin değil. Haddin de değil.”

CHP’li Muharrem Erkek: Gerekli tüm itirazlar yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim sonuçlarındaki uyuşmazlık ve itiraz süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bankaların döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı

Merkez Bankası (MB), bankalar arası piyasada alınabilecek günlük döviz limitini yüzde 25 düşürdü.

Isparta’da itiraz üzerine AKP’nin vekil sayısı ikiye çıktı

AKP Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, merkez ilçe seçim kuruluna itirazlarından sonra düzeltmeler sonucu 14 Mayıs’taki seçimlerde partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini bildirdi.

YSK’ya itiraz süresi bugün doluyor

14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerine ilişkin sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz süresi bugün 17:00’de doluyor.

Özdağ: Taleplerimiz karşılanmazsa iki adayı da desteklemeyiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy verenlerin iktidar veya muhalefetin ‘taleplerini karşılamaması’ durumunda iki adayı da desteklemeyeceklerini söyledi.

Borsadaki düşüş: Bazı hisseler ‘tavan’ yaparak ayrıştı

Seçim öncesinde politika değişikliği beklentisiyle yükselen borsa, düşüşe geçti. Ancak bazı hisseler iki gündür ‘tavan’ yaparak bu tablodan ayrıştı.

Seçim sonrası kur: İktidar, Mısır modeline yaklaştı

Prof. Selva Demiralp, iktidarın döviz üzerindeki baskıyı kırabilmek için, sermaye kontrollerinin dozunu Mısır’daki gibi arttırabileceğini yazdı.

Tahıl koridoru anlaşması iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın iki ay daha uzatıldığını açıkladı.