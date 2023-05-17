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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a göre Kılıçdaroğlu ‘sazan sarmalı’na alınmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındığını’ söyledi.

Fotoğraflar: AA

Genel seçimde CHP oylarını artıramamış, altılı masadaki beş parti ise CHP listesinden 34 vekil çıkarmıştı.


Erdoğan’ın tweet’i şöyle:

“CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük ‘hortumlanmasına’ maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından ‘sazan sarmalına’ alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır.

Bunun hesabını CHP Genel Başkanı’ndan ve CHP Genel Merkezi’nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez.

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Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır.

Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz.”

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Akşam Postası / 17 Mayıs 2023

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