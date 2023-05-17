Özdağ: Taleplerimiz karşılanmazsa iki adayı da desteklemeyiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy verenlerin iktidar veya muhalefetin ‘taleplerini karşılamaması’ durumunda iki adayı da desteklemeyeceklerini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. (AA)

Cumhurbaşkanı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre ata ittifakının adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken Oğan’a oy verenlerin hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

Oğan’ın ittifak ortaklarından Özdağ bu konuda taleplerinin olduğunu, bunları karşılayan adaya destek vereceklerini, iki taraftan da karşılık bulmazlarsa iki adayı da desteklemeyeceklerini söyledi.

Halk TV’de konuşan Özdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bizim kitlemiz mevcut düzen partilerini benimsemeyen, Atatürk’ten, Türk milliyetçiliğinden taviz vermeyen, Kandil ile domuz bağı arasına sıkışmaya karşı ve sorgulayıcı bir seçmen.

*Bu seçmene ‘Ahmet’i destekle‘ dediğin zaman ‘Tamam‘ diyecek bir seçmen değil. Biz ilkeleri ortaya koyduk. Bu temel ilkeler konusunda bir protokol hazırlanır ve karşımızda hangi ittifak varsa bu protokol çerçevesinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız.

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*Bu protokolün uygulamaya geçirilmesi noktasında bazı görevlerin de sorumluluk üstlenmek adına biz de sürecin içerisinde yer alabiliriz, almayabiliriz çok önemli değil. Sonra desteğimizi kamuoyuna ‘Biz bu çerçevede önümüzdeki seçimde bu adayı destekleyeceğiz’ diyeceğiz.

İki adayı da desteklemeyebilir

*Her iki aday da diyecekler ki ‘Ben sana bu şartları yerine getirirsem bu taraftan oy kaybederim, evet değil’ diyecekler. O zaman biz de ‘Bizim taleplerimiz bunlardı. Hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan talepleri karşılayamayacağını söyledi. Nokta koyuyoruz. İki adayı da desteklemiyoruz’ diyeceğiz.