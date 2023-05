İmamoğlu, Erdoğan’ın ‘terörist’ sözlerine çıkıştı: Haddin değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ söylemine çıkıştı: “Bırak milletin inancını, dinini, imanını. Bu senin işin değil. Haddin de değil.”

Oylara sahip çıkıldığını belirten İmamoğlu ikinci tur için de, “Maça 0-0 başlayacağız. Artı 1 alan da seçimi kazanacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu. (İBB)

İmamoğlu, Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Beylikdüzü Kapalı Semt Pazarı’nda, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Bu yeni hükümet sisteminin kazananı olmak için, 50+1 oy almak lazım. Dolayısıyla maça 0-0 başlayacağız. Artı 1 alan da seçimi kazanacak. Bu bakımdan yoğun bir mücadele dönemi, kararlılıkla, son ana kadar…

*Bir kere herkesin yine sandığa gitmesini arzu ediyoruz. İki; büyük oranda İstanbul’daki hemşehrilerimle birlikte dolaşacağım, gezeceğim, herkesle süreci paylaşacağım.

*Onlara, yanlış anlaşılmış bir şey varsa, onların izahını yapacağım. Çünkü hükümet, ne yazık ki, yine arzu ettiği bir biçimde inanılmaz bir bilgi kirliliği yarattı. İnsanların üzerine leke atmaya gayret etti. Gerçekleri saptırdı. Yine insanları ne yazık ki; inançlı, inançsız, dinsiz, imanlı, imansız, ‘milliyetçi değil, vatan haini, terörist’ gibi kavramlarla bertaraf etme gayreti içinde oldu.

*Memleketin insanına o kadar kalıcı zararlar veren bir hükümetle karşı karşıyayız ki. İnsanına hizmetini anlat, başımızın üstünde yerin var. Hizmetini anlatırken, yapamadığın varsa, ‘Daha iyisini yapacağım’ de. Başımızın üstünde yerin var. Ama bırak milletin inancını, dinini, imanını. Bu senin işin değil. Haddin de değil.

Oylara sahip çıkıldı mı

“Oylara sahip çıkıldı mı” sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Öncü desteklerimiz oldu. An be an takip ettik. O gece aldığımız verileri paylaştık. Karşı taraf, ‘Efendim, sen yanlış paylaştın’ diyor karşı taraf. Biz, anlık veriyi paylaştık. Dedik ki, ‘Şu anda 1,5 puan öndeyiz’ dedik ki, ‘Şu an 1 puan gerideyiz’ Bunları anlattık. Ama şunu demedik Anadolu Ajansı’nın gösterdiği gibi: 60’a 40 göstermedik ekranı. Bizim anlattığımız bu. Milleti aldatmadık.

*Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok. Herkes, bir kişiyi ikna edecek, sandığa getirecek. Herkes, mutlaka oyunu kullanacak.

*Mutlaka yine görev alıp, sandıkta oyumuzu hep beraber kollayacağız. Kimse şüphe duymasın.