CHP sil baştan: İmamoğlu ve Kaftancıoğlu direksiyonda

warning Editöre not: Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından CHP görev değişiklikleriyle yola devam edecek. Kampanya ve söylem sürecini Ekrem İmamoğlu yürütecek. Sandık güvenliğinden Canan Kaftancıoğlu sorumlu olacak.

Fotoğraf: İBB

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan CHP’de strateji belirlendi. Pozitif kampanyanın yerini, sert kampanyanın alması bekleniyor.

Kampanyada bundan sonraki aşamada mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevinin devamı durumunda yaşanabileceklere işaret edilecek. Bu süreçte toplumun Kılıçdaroğlu’na karşı ‘endişeleri’nin giderilmesi hedefleniyor.

Çok okunan Martha Stewart mayo modeli oldu: Bu yaşta da güzel olunabileceğini göstermek istedim

Ana yürütücü İmamoğlu

Öte yandan bu sürecin ana yürütücüsünün Ekrem İmamoğlu olacağı öğrenildi. İmamoğlu’nun kampanya ekibinin sürece dahil olduğu, belirlenen strateji üzerinden söylemlerin üretileceği belirtildi. İmamoğlu bu süreçte atılacak adımları ve kullanılacak söylemleri belirleyen ve ön plandaki isim olacak.

İmamoğlu’yla birlikte Mansur Yavaş’ın da bu söylemlerin topluma aktarılması konusunda büyük etkisinin olması bekleniyor.

Sandık güvenliği Kaftancıoğlu’na emanet

Sandık güvenliği ve veri girişleri konusundaysa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görev alacak. Kaftancıoğlu bu süre zarfında gerekli örgütlenmeyi sağlayarak seçim günü ve gecesini organize edecek.

Ancak Kaftancıoğlu’nun basın danışması Can Poyraz, henüz kendilerine bir görevlendirmenin bildirilmediğini aktardı. Kaftancıoğlu bugün itibariyle İstanbul’daki ikinci tur hazırlığına ilişkin toplantılarını sürdürüyor.

Diğer yandan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından ”Başaracağız” mesajı yayımladı.