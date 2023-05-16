Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan’ın ‘sığınmacı’ tweet’ini beğendi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ‘Bay Kemal sığınmacıları gönderecek’ tweet’ini beğendi.

Görsel: Twitter

Son sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,47, Muharrem İnce yüzde 0,14’te. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dün seçimin kesin olarak ikinci tura kaldığını açıklamıştı.

Özcan, ikinci tur seçiminin ‘sığınmacıları göndereceğim’ diyenlerle ‘göndermeyeceğim’ diyenler arasında geçeceğini söyledi.

Özcan Twitter’da şunları dile getirdi: “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak. Kalsın diyenler Tayyip Erdoğan’a, gitsinler diyenler Kılıçdaroğlu’na verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek!”

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28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak…Kalsın diyenler RTE ye,gitsinler diyenler KK ya o verecek…Ben nasıl gönderdiysem BAY KEMAL de gönderecek!! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 15, 2023

Kılıçdaroğlu, Özcan’ın bu tweet’ini beğendi.