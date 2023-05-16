CHP’de ikinci tur stratejisi belirlendi

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ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından 14 Mayıs akşamından bu yana toplantılar yapan CHP’de ikinci tur stratejisine karar verildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanya ekibi de ikinci turdaki söylemleri belirledi.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs seçimlerinin ardından Meclis’teki çoğunluğu cumhur ittifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

İkinci tur için farklı sistem

Seçim gecesinden itibaren toplantılara başlayan CHP’de ilk aşamada durum değerlendirildi. Ardından kamuoyundaki tepki nedeniyle sandık verilerinin girişinden sorumlu isim Onursal Adıgüzel’in istifasının istenmesi kararlaştırıldı. Adıgüzel de bunun üzerine partisinin genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. CHP yönetimi, Adıgüzel’in sisteminin yerine ikinci tur için farklı bir sistem kullanılması için de çalışmalara başladı.

Milliyetçi seçmen

Toplantılarda il bazında ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek, oy kaymaları ve bu kaymaların olası nedenleri ele alındı. Özellikle milliyetçi kimliğe sahip seçmenin bir bölümünün tercihini millet ittifakından yana kullanırken, cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bu yönde kullanmadığı tespit edildi. Bu konuda strateji belirlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre büyük mitingler yerine toplumu birleştiren dile devam edilirken, hedef gruplara yönelik daha net söylemler üretilecek. Bu kapsamda kampanya ekibinin de dahil olduğu çalışmalarda sona gelindi.

Sinan Oğan

Toplantıların bir diğer gündem maddesi de Sinan Oğan’ın seçenlerin ikinci tur sonuçlara ne denli etki edeceğinin tespiti oldu. Bu aşamada Oğan’la temasların sürdürülmesi de kararlaştırıldı.

Umudu kırılanlar

Toplantılarda, sandığa gitmeyen seçmenlerin sonuçlarda büyük etkisinin olduğu üzerinde duruldu. Kılıçdaroğlu ve CHP’nin temel stratejisi, ‘umudu kırılanların’ sandığa yine gitmesini ve bunun yanında ilk turda sandığa gitmeyenlerin oy kullanmasını sağlamak olacak.

Kongre konuşulmaya başladı

Parti içinde bir yandan ikinci tur hazırlıkları konuşulurken, bir yandan da seçim nedeniyle ertelenen kurultayın ne zaman düzenleneceği tartışmaları başladı. Toplantılarda gündeme gelmeyen konunun, ikinci turun ardından çıkacak sonuçlarla toplantıların ana gündem maddesi haline gelmesi bekleniyor.