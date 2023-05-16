Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Mesajınızı aldım

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek ‘mesajı aldığını’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter/Kılıçdaroğlu

Son sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,47, Muharrem İnce yüzde 0,14’te. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dün seçimin kesin olarak ikinci tura kaldığını açıklamıştı.

Seçim sonuçlarından sonra birçok kişi umutsuzluğa kapılmış ve seçim sırasındaki eksikliklerden dolayı CHP ve bazı CHP’li isimleri eleştirmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, gençlerin mesajını aldığını belirterek “12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

*Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

*Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

*En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

*Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık.

YSK başkanı: Seçim ikinci tura kaldı