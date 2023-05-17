CHP’li Muharrem Erkek: Gerekli tüm itirazlar yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim sonuçlarındaki uyuşmazlık ve itiraz süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Erkek, şunları söyledi:

Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek basın toplantısı düzenliyor https://t.co/Whf7QRy0ui — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 17, 2023

*Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 bin 269 uyuşmazlık tespit ettik. Tüm adayların lehine olabilir. Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tespit ettik. İtirazlar pazartesi saat 17:00 itibariyle yapıldı.

*Milletvekili seçimleri için toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık, uyuşmazlık tespit ettik CHP ve İYİ Parti aleyhine. Bazısı 1, 2, 10, 100 veya 300 oydur. İtirazlarını dün 15 itibariyle bitti, yaptık.

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*Gerekli tüm itirazları yaptık ve süreçleri takip ediyoruz.

*Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte olsa da her bir oyu takip ediyoruz.

*İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları yapılırken bazı maddi hatalar ilçe seçim kurulları tarafından itiraz olmadan da düzeltiliyor. Örneğin bir sandıkta Kılıçdaroğlu’nun aldığı oylar Muharrem İnce’ye yazılmış. İtiraz edince bu oylar düzeltilmiş. Bir başka sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu 228 oy almış, bu oylar İnce’ye yazılmış ve itiraz üzerine düzeltilmiş. Böyle çok örnek var.

*İstanbul’dan örnek vereyim. İlçe ilçe hepsi tespit edildi. Toplam 513 sandıkta itirazlar yapıldı ve sonuçlar takip ediliyor.

*14 Mayıs’taki seçim bitti ve seçimin kazananı olmadı. Cumhurbaşkanı güvenoyu alamadı. Şimdi yeniden seçime gidiyoruz. Daha doğrusu yeni bir maça çıkılacak ve 0-0 başlıyor. Lütfen herkes sandığa gitsin. 14 Mayıs’ta sandığa gitmeyen milyonlarca seçmen, bir milyonun üzerinde geçersiz oy kullanan seçmen, lütfen sandığa gidin.