İYİ Parti seçim için sınavların ertelenmesini istedi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere ikinci tur seçim için sınavları erteleme veya çevrimiçi yapma çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 49,52 alırken, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 44,88 aldı. Seçim böylece ikinci tura kaldı.

İYİ Parti’li Zorlu, YÖK ve üniversitelere seçimi için sınavların ertelenmesi ve/veya çevrimiçi şekilde yapılması çağrısında bulundu. Zorlu’nun mesajı şöyle:

“28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir. Zira birçok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır.

Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz. Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın. İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz.”