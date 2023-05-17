Tahıl koridoru anlaşması iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın iki ay daha uzatıldığını açıkladı.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ama Rusya, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti. Rusya, bu durumu ve Rus topraklarındaki ‘terör’ eylemlerini öne sürerek anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Türkiye’nin girişimleriyle Rusya, kasım başında, anlaşmada yer alacağını ilan etmişti.

Anlaşma son olarak, 19 Kasım 2022 itibariyle 120 gün uzatılmıştı.

Erdoğan, bugünkü açıklamasında anlaşmanın iki ay daha uzatıldığını duyurdu.