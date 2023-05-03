Tahıl koridoru için İstanbul’da üçlü toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, “5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ama Rusya, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti. Rusya, bu durumu ve Rus topraklarındaki ‘terör’ eylemlerini öne sürerek anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Türkiye’nin girişimleriyle Rusya, kasım başında, anlaşmada yer alacağını ilan etmişti.

Anlaşma son olarak, 19 Kasım 2022 itibariyle 120 gün uzatılmıştı.

Bakan Akar da bugün yaptığı açıklamada, anlaşmanın uzatılmasına yönelik 5 Mayıs’ta Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da toplanacağını dile getirdi.