Millet ittifakı ikinci tur için toplandı

Millet ittifakı liderleri, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi.
Liderler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur seçim kampanyası için izlenecek stratejiyi ele alıyor. Kılıçdaroğlu’nun kampanya için yarından itibaren sahaya inmesi bekleniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, saat 15:00’den itibaren partinin genel merkezine gelmeye başladı.
BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre liderler medyaya görüntü vermedi ve doğruca toplantıya geçti.
İttifak liderlerinin ikinci tur stratejisini ele aldığı toplantının ardından kamuoyuna ortak açıklama yapılması bekleniyor.