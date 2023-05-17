Yener: Sosyal medyadaki tutanakların YSK’yla ilgisi yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada paylaşılan tutanaklar hakkında, “YSK’yla ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli” dedi.

Ahmet Yener. (AA)

Seçimlerden sonra paylaşılan tutanaklarla YSK’ya girilen oyların birbiriyle çelişmesi tartışma konusu olmuştu.

Bu sistemin YSK’nın değil, CHP’nin olduğu da dile getiriliyordu.

Yener da bunların YSK’yla alakalı olmadığını söyledi: “Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki, vekil dağılımını etkileyecek bir sonuca ulaşamadıklarını söylemişti.