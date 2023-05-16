Soylu seçim sonuçlarını küsuratına kadar ‘bilmiş’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve cumhur ittifakının oy oranını ‘bilmiş.’

Süleyman Soylu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 49,50 alırken, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 44,89 aldı. Seçim böylece ikinci tura kaldı.

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:

“Araştırma şirketleri ve anketler bu seçimde çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum. Bugün değil 2 binli yılların başından beri her seçim öncesi konuştuğumda aşağı yukarı gidişata ilişkin söyledikleri büyük oranda tutardı. Ama bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım. Seçim günü bile aynen şöyle diyordu ‘Seçim yüzde 49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Mecliste’yse rahatız. Cumhur ittifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır.’“

Cumhurbaşkanlığını nokta atışla tahmin eden Soylu, vekil sayısını da bilmiş. Kesinleşmeyen sonuca göre cumhur ittifakı 322 vekil çıkardı.