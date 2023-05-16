Yeşil Sol, ‘usulsüzlük’ tespit ettiği sandıkları açıkladı

Yeşil Sol Parti, seçimlerde ‘oyların çalınmasıyla’ sonuçlanan usulsüzlükler tespit ettiklerini açıkladı. Usulsüzlüklere karşı gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilerek sürecin takip edildiği aktarıldı.

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14 Mayıs’taki genel seçimde Yeşil Sol Parti, kamuoyu araştırmalarında ortaya konan yüzde 11-12’lik beklentinin altında kalarak oyların yüzde yüzde 8,8’ini almıştı.

Yeşil Sol Parti’nin Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Diyarbakır’da tespit ettiği ‘usulsüzlükler’ şöyle:

Şırnak

*Şırnak Cizre’de 1085 numaralı sandığın sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağına göre, Yeşil Sol Parti 174, Adalet Birlik Partisi 0 oy aldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Siyasi Parti Portalı’ndaysa (SİPPORT) Yeşil Sol Parti’nin oyları Adalet Birlik Partisi’ne yazıldı. Aynı cetvel ve tutanakta iki oy alan Yeniden Refah Partisi’ne 73 oy, bir oy alan MHP’ye iki oy yazıldı.

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*Şırnak Cizre’de 1240 numaralı sandığın sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağına göre, Yeşil Sol Parti 233, MHP üç oy aldı, ancak SİPPORT’ta MHP’ye 233 oy, Yeşil Sol Parti’ye bir oy yazıldı. Aynı cetvel ve tutanakta hiç oy almayan Yeniden Refah Partisi’ne üç oy, BBP’ye 18 oy, Genç Parti’ye iki oy yazıldı.

*Şırnak Cizre’de 1249 numaralı sandığın sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağına göre, Yeşil Sol Parti 147, MHP bir oy aldı, ancak SİPPORT’ta MHP’ye 147 oy, Yeşil Sol Parti’ye iki oy yazıldı. Aynı cetvel ve tutanakta hiç oy almayan BBP’ye 24 oy, Güç Birliği Partisi’ne iki oy, Adalet Partisi’ne bir oy, Halkın Kurtuluş Partisi’ne bir oy yazıldı. İki oy alan CHP’nin oyuysa bir olarak işlendi.

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*Şırnak Güçlükonak’ta 1006 numaralı sandığın sonuç tutanağında Yeşil Sol Parti 122 oy, MHP dokuz oy aldı, ancak SİPPORT’ta MHP’ye 122 oy, Yeşil Sol Parti’ye bir oy yazıldı.

Hakkari

*Hakkari merkezde 1094 numaralı sandığın sayım döküm cetvelinde Yeşil Sol Parti’nin aldığı 229 oy sandık sonuç tutanağında AKP’ye yazıldı.

Şanlıurfa

*Şanlıurfa Haliliye’de 1120 numaralı sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 82 oy Adalet Birlik Partisi’ne yazıldı.

*Şanlıurfa Siverek’te 1069 numaralı sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 74 oy, ilçe birleştirme tutanağında MHP’ye yazıldı.

Batman

*Batman merkezde, 1051 numaralı sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 232 oy, ilçe birleştirme tutanağında Yenilik Partisi’ne yazıldı.

Mardin

*Mardin Nusaybin’de 1035 numaralı sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 225 oy MHP’ye yazıldı.

Diyarbakır

*Diyarbakır Kayapınar’da 2252 numaralı sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 198 oy, MHP’ye yazıldı.

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*Diyarbakır Silvan’da 1032 numaralı sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 228 oy MHP’ye yazıldı.

*Diyarbakır Silvan’da 1145 numaralı sandıkta Yeşil Sol Parti’nin aldığı 125 oy MHP’ye yazıldı.