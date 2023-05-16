HDP: Henüz vekil dağılımını etkileyecek bir sonuca ulaşmadık

HDP’nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, binin üzerinde sandığa itiraz ettiklerini ama henüz vekil dağılımını etkileyecek bir sonuca ulaşmadıklarını söyledi.

Mehmet Rüştü Tiryaki (HDP)

Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,89 oranında oy aldığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, milletvekili oylamasına itirazlar sürüyor.

Yeşil Sol Parti, kendilerine atılan oyların MHP’ye yazıldığını belirterek binin üzerinde sandık sonucuna itiraz etti. HDP adayları Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girmişti.

İtirazlar sonucu Batman ve Mersin’de Yeşil Sol Parti’nin AKP’den birer vekil aldığına dair iddialar vardı ama Tiryaki henüz böyle bir sonucun olmadığını belirtti.

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‘Veriler düzeltiliyor’

Konuya dair bilgi veren HDP’li Tiryaki, şunları dedi:

*Ülke çapında binin üzerinde sandık sonuç tutanağının siyasi partilerle paylaşılan SİPPORT sisteminde de görüldüğü üzere verilerin yanlış girildiğini öğrendik. Bunların içinde 230 oyumuzun olduğu sandıklar da var 10 oyumuzun olduğu sandıklar da. İki oyumuzun olduğu sandıklar da var. Bunların tamamına itiraz ettik, bu itirazlarımızın neredeyse tamamı karara bağlandı ve bu verilerin tamamı düzeltildi.

*YSK sistemine düşen bütün sandık sonuç tutanaklarını ve sayım döküm cetvellerini inceliyoruz. Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımını etkileyecek bir sonuca ulaşmış değiliz.

Olağanüstü itiraz yöntemi

*Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ilde, ilçede avukat arkadaşlarımız bilgi işlemde görevli arkadaşlarımız verileri karşılaştırıyor. Tespit ettiklerimize dair itirazlarımızı temsilcilerimiz aracılığıyla il ve ilçe seçim kurullarına bildiriyor ve düzeltilmesini sağlıyorlar. Şu anda bunların düzeltilmesi için herhangi bir sorun yaşamadık. Başvuruyu yaptığımız yanlış hatalı girişlerin tamamı düzeltildi.

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*Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Saat 15:00’a kadar itirazların yapılması gerekiyordu. Sandık sonuç tutanakları ve sayım işlemlerine karşı olağanüstü itiraz yöntemiyle ilçe seçim kurullarına ve YSK’ye başvuruda bulunacağız.

‘Organize bir kötülük var mı?’

*Bu hataların, yanlışların, şimdilik böyle diyeceğim, bunun arkasında organize bir kötülük var mı, birileri bilerek isteyerek mi bu sonuçları etkilemeye çalışıyor demek için elimizde buna dair bir kanıt yok. Biz bunları hatalı giriş olarak değerlendireceğiz. Bu hatalı girişlerin, 193 bin sandıktaki verilerin tamamını inceleyeceğiz, her bir hatayı düzelteceğiz, oylarımıza sahip çıkacağız.