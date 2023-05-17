Türkiye’nin iflas riski priminde artış sürüyor

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 675 baz puanla Ekim 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Türkiye’nin CDS primleri geçtiğimiz hafta, beş ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti.

Ancak seçim sonuçlarının ardından risk primi ilk iş gününde artışa geçmişti. Bugünse Türkiye’nin risk primi 675 baz puanı görerek Ekim 2022’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

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Bu süreçte Türkiye’nin risk priminde 170 baz puana yakın artış görüldü.

Bloomberg’e göre gelişen piyasalar liginde Türkiye, risk primi en yüksek ikinci ülke konumunda.