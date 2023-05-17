YSK’ya itiraz süresi bugün doluyor

14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerine ilişkin sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz süresi bugün 17:00’de doluyor.

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İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca karara bağlandıktan sonra seçimlere ilişkin kesin sonuçlar 19 Mayıs’ta ilan edilecek.

Tutanaklara karşı seçimin ertesi gününden itibaren itirazlar yapılmış ve ilçe seçim kurulları bu konulardaki kararlarını en geç saat aynı gün saat 23:59’a kadar vermişti.