Isparta’da itiraz üzerine AKP’nin vekil sayısı ikiye çıktı

AKP Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, merkez ilçe seçim kuruluna itirazlarından sonra düzeltmeler sonucu 14 Mayıs’taki seçimlerde partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini bildirdi.

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Keskin, AKP Isparta il başkanlığındaki toplantı salonunda ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit ettiklerini söyledi.

Hatalar nedeniyle ilçe seçim kuruluna itiraz ettiklerini söyleyen Keskin, şunları dedi:

“Düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre AK Parti’nin Isparta’daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti’nin ise 48 bin 270 olarak bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Isparta’dan AK Parti’nin iki milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır.”

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Keskin, 28’inci dönemde TBMM‘de Isparta’yı AKP adına Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun’un temsil edeceğini kaydetti.