Bankaların döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı

Merkez Bankası (MB), bankalar arası piyasada alınabilecek günlük döviz limitini yüzde 25 düşürdü.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Ancak dövize talebin artmasıyla kurlar yükselmeye başladı. Bu da rezervdeki erimeyi hızlandırdı. 14 Mayıs sonrası yabancı bankaların ‘kötü senaryo’ olarak adlandırdığı mevcut iktidarın devamı ihtimalinin güçlenmesi de dövize talebi arttırdı.

Bu durum, MB’nin ek önlemler açıklamasına neden oldu. Dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla MB’nin bankalara verdiği dövizden TL’ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşikleri gerçek kişi hesapları için değiştirildi.

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Bloomberg’e konuşan kaynaklar, bankalar arası piyasada alınabilecek döviz tutarı limitlerinin yüzde 25 oranında aşağı çekildiği bilgisini verdi.

Bankalardan ayrıca, acil değilse firmaların döviz talebinin ‘TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi’ işlemlerine yönlendirmeleri istendi.