MB ‘coştu’: Swap hariç net rezerv eksi 68,4 milyar dolar

Son aydaki döviz satışlarının ardından Merkez Bankası’nın (MB) swaplar dışındaki net rezerv seviyesi eksi 68,4 milyar dolara indi.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Ancak seçim öncesi dövize talebin artmasıyla döviz kurları yükseldi. Bu da rezervdeki erimeyi hızlandırdı.

Bloomberg’ün hesabına göre MB Aralık 2021’den Nisan 2023’e kadar 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti. Hesaba göre banka, son bir ayda 49 milyar dolarlık döviz sattı.

Bloomberg ekonomisti Selva Baziki, bu durumun MB’nin swaplar hariç net rezervini eksi 68,4 milyar dolara düşürdüğünü yazdı. Bu, Aralık 2021’deki kur krizindeki seviyenin bile 2,8 milyar dolar altı.