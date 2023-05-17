Alman polisi, Sabah’ın Avrupa ofisini bastı: İki gözaltı

Alman polisinin, iktidara yakın Sabah gazetesinin Avrupa merkezinin bulunduğu Almanya’nın Frankfurt kentindeki ofisine baskın düzenlediği, temsilci İsmail Erel ve haber müdürü Cemil Albay’ı gözaltına aldığı bildirildi.

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AA’nın Sabah gazetesi kaynaklarından aldığı bilgiye göre Alman polisi, ofisin yanısıra Erel ve Albay’ın evini aradı, bilgisayar ve telefonlara el koydu.

‘Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı’ aktarıldı.

İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdiği belirtildi.

Sabah gazetesiyse gözaltıların 15 Temmuz 2016’dan sonra kapatılan Nokta Dergisi’nin 22,5 yıl hapise çarptırılan firari yöneticisi Cevheri Güven’in şikayetiyle ‘tebligatsız’ bir şekilde yapıldığını iddia etti. Sabah, olayı “FETÖ’cüler şikayet etti polis baskın yaptı” başlığıyla duyurdu.