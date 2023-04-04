Sabah admini bu paylaşımda ne demek istedi?

İktidara yakın Sabah gazetesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski ve bugünkü fotoğraflarını paylaştığı tweet, Twitter’da tiye alındı.
Sabah gazetesinin Twitter hesabından, cumhur ittifakı ortakları Erdoğan ve Bahçeli’nin askerlik döneminde çektirdiği fotoğraflar ve şimdiki hallerinin yer aldığı bir kolaj paylaşıldı.
Paylaşımda, ikilinin askerlik pozları ile ‘şu anki siyasi duruş’ları arasında bağlantı kurulmaya çalışıldı.
Sabah’ın bu paylaşımı, Twitter kullanıcıları tarafından tiye alındı.
Yorumlardan bazıları şöyle: