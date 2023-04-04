Sabah admini bu paylaşımda ne demek istedi?

Hem komik hem acınası. 20 yıllık iktidarın medyadaki ana propaganda organının vatandaşlara seçim öncesi sunduğu şey: Parti liderlerinin ikisinin de askerde ayakta durarak poz vermesi. Faizi indirip enflasyonu %112'ye çıkarınca insan anlatacak hikaye bulamıyor pek tabii. https://t.co/FVlVwy1pb7