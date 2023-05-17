Borsadaki düşüş: Bazı hisseler ‘tavan’ yaparak ayrıştı

Seçim öncesinde politika değişikliği beklentisiyle yükselen borsa, düşüşe geçti. Ancak bazı hisseler iki gündür ‘tavan’ yaparak bu tablodan ayrıştı.

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Borsa, seçim sonrası ilk güne düşüş ve devre kesiciyle başlamıştı. Salıysa oynak bir tablo vardı.

Ekonomi gazetesinin analizine göre dünkü kapanışla birlikte ise borsanın seçim sonrası çizdiği tablo, hisse bazlı ayrışmış durumda.

Seçimlerden önceki son hafta hızlı bir şekilde yükselerek yatırımcısının yüzünü güldüren İş Bankası, Koç Holding, Akbank, Anadolu Efes, Coca-Cola gibi hisselerde sert düşüşler yaşandı.

Kapanışla birlikte, geçtiğimiz hafta yüzde 31,17 yükselerek haftanın en iyisi olan İş Bankası yüzde 19’a yakın değer kaybederken, yüzde 26,68 ile yükselişte ikinci sırada yer alan Koç Holding seçimlerin ardından yüzde 17 değer kaybetti. Anadolu Efes’te İş Bankası’na paralel bir gerileme yaşarken, Akbank’ın değerinde yüzde 18 düşüş meydana geldi.

Ancak seçimlerin öncesinde görece daha sakin bir seyir izleyen Flap Kongre, Avrupa Yatırım Holding, Emlak Konut gibi hisseler, pazartesi ve salıyı tavana yakın yerden kapattılar.

Flap Kongre, Avrupa Yatırım Holding hisseleri yüzde 20’nin üzerinde değer kazanırken, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Emlak Konut hisseleri ise yüzde 13 değer kazandı.