Seçim sonrası ilk günde sert düşen borsadaki bankacılık hisselerinden çıkış bugün de sürüyor.
Dün borsa, seçim sonrası ilk gününü yüzde 6 kayıpla ve devre kesiciyle kapatmıştı. Düşüş ve oynaklık bugün de devam ediyor.
Dünkü düşüşlerde bankacılık endeksi yüzde 9,58’le başı çekmişti. Endeks bugün de güne yüzde 8 kayıpla başladı. Bankacılık endeksi 13:27 itibariyle de yüzde 8,15 kayıpla devam ediyor.
Ekonomi gazetesine konuşan analistler, seçimin ikinci tura kalmasıyla önden fiyatlanmış yükselişlerin bir kısmının geri alındığını belirtti. Bu nedenle, bankalar ve holdinglerden bir miktar çıkış olmasının çok şaşırtıcı olmadığı kaydedildi. Analistler, ana senaryonun yeni ekonomi modelinin terk edilip terk edilmeyeceğini bağlı olacağını söyledi. Ancak şu an bu senaryo baskın değil.
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